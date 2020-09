Infortunio Zaniolo, ora è ufficiale: crociato anteriore rotto

Nicolò Zaniolo dovrà restare fermo per altri sei mesi per la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro: brutte notizie per la Roma

Ancora una brutta notizia per il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Durante la sfida contro l’Olanda con la maglia dell’Italia il talentuoso giocatore giallorosso si è dovuto fermare improvvisamente uscendo alla fine del primo tempo. Per lui altri sei mesi di stop riportando la stessa entità dell’ infortunio di gennaio, ma questa volta è accaduto all’altro ginocchio.

Leggi anche –> Infortunio Zaniolo, si teme per il peggio: possibile nuova rottura del crociato

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI