Infortunio Zaniolo, si teme per il peggio: possibile nuova rottura del crociato

Ancora brutte notizie per Zaniolo. Dopo diversi mesi di riabilitazione per il ginocchio, possibile nuovo infortunio per il talento della Roma

Nicolò Zaniolo si è fermato improvvisamente durante Olanda-Italia, sfida valida per la Nations League. Ora per il talento della Roma si teme per il peggio dopo l’infortunio della scorsa stagione sempre al ginocchio. Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un nuovo infortunio al legamento crociato, ma gli esami strumentali stabiliranno se sarà rottura o lesione. Lo stesso giallorosso sarebbe arrivato all’alba a Villa Stuart per nuovi accertamenti dopo che il 12 gennaio ha riportato la rottura del crociato del crociato del ginocchio destro durante il big-match all’Olimpico contro la Juventus.

Infortunio Zaniolo, il comunicato della Roma

La stessa società capitolina ha pubblicato una nota ufficiale sui propri canali: “L’AS Roma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. Nella mattinata di martedì, rientrato a Roma, il calciatore sarà sottoposto ad approfondimenti diagnostici e clinici per valutare l’entità dell’infortunio”. Nel post-partita di Olanda–Italia lo stesso responsabile dell’area medica della Nazionale, Andrea Ferretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Si tratta di una distorsione importante del ginocchio: non si può fare un paragone con l’altro ginocchio perché quello è già stato operato. Siamo preoccupati”.