Grande Fratello Vip, Matilde Brandi nella casa: il compagno è contrario

Matilde Brandi sarà una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip: il compagno Marco non è propriamente felice della scelta

Tutto pronto per una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Così, a poco a poco, sono stati ufficializzati i nuovi concorrenti, tra cui Matilde Brandi con la 51enne pronta a mettersi alla prova con una nuova sfida. Le sue figlie gemelle, Aurora e Sofia, che hanno ormai quasi 16 anni, sono davvero felici per la sua partecipazione, mentre il compagno Marco, commercialista, non è propriamente d’accordo per questa nuova occasione della ballerina. I due sono legati sentimentalmente da ben quindici anni, ma a volte alcune scelte non sono propriamente condivise.

Grande Fratello Vip, la verità di Matilde Brandi

Al settimanale “Di Più” la stessa Matilde Brandi ha svelato i timori del compagno: “Marco non è molto d’accordo, ma lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Mi lascia alla fine fare”. Poi ha aggiunto: “Lui è un bravissimo padre. Io sono tranquilla, le ragazze stanno bene anche con lui visto che è molto presente quotidianamente”. Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show 2018, ecco una nuova sfida per la ballerina pronta a mettersi alla prova con il GFVip.