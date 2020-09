Fabrizio Corona, il messaggio commovente: “Riposa in pace guerriero”

Fabrizio Corona commenta la morte di Willy, il 21enne ucciso a calci e pugni a Colleferro durante una rissa.

Tra i tanti commenti alla morte di Willy, il 21enne barbaramente ucciso a calci e pugni a Colleferro, mentre cercava solo di sedare una lite, c’è anche quello di Fabrizio Corona. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex Re dei Paparazzi.

La reazione di Fabrizio Corona dopo l’omicidio di Colleferro

Una volta tanto Fabrizio Corona non ricorre ai social network per lanciare le sue ben note provocazioni o gettare benzina sul fuoco delle polemiche. Nel suo ultimo post su Instagram, dedicato alla giovanissima vittima dell’assurdo delitto di Colleferro, il nostro dedica un commosso omaggio a Willy (di cui pubblica anche una foto): “RIPOSA IN PACE GUERRIERO.GRAZIE PER AVERCI INSEGNATO IL CORAGGIO E LA LEALTÀ.#WILLY”.

Parole che hanno subito riscosso il plauso dei tantissimi followers dell’ex Re dei Paparazzi. Dopo tutto, eccessi e bizzarrie a parte, Fabrizio Corona è anche un genitore e può immaginare il dolore che stanno provando in queste ore il papà e la mamma di Willy, un giovane uomo che aveva tutta la vita davanti a sé, un ragazzo per bene che non aveva fatto nulla di male per meritare una morte tanto crudele e insensata.

Visualizza questo post su Instagram RIPOSA IN PACE GUERRIERO.GRAZIE PER AVERCI INSEGNATO IL CORAGGIO E LA LEALTÀ.#WILLY Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 8 Set 2020 alle ore 2:02 PDT

EDS