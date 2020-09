Emma Marrone, giudice ad X-Factor svela: “Mi manca tanto”

Emma Marrone sarà una dei giudici di X-Factor, ma nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ha svelato la mancanza di una dinamica in particolare

Emma Marrone non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura come giudice ad X-Factor. Ma nelle ultime ore la stessa cantante è stata protagonista sul suo profilo Instagram rispondendo alle domande dei followers. E così l’ex di Stefano De Martino ha rivelato: “Mi manca tantissimo non fare i concerti e non andare ai concerti. Ascoltare e cantare dal vivo è una delle cose più emozionanti di sempre, non vedo l’ora di ripartire”.

Emma Marrone, tutto pronto per X-Factor

A partire da giovedì 17 settembre su SkyUno partirà ufficialmente la sua nuova avventura. In conduzione ci sarà il solito Alessandro Cattelan con il ritorno di Mika e Manuel Agnelli più Hell Raton e la stessa Emma. Un anno davvero molto particolare per la cantante salentina tra la battaglia contro la malattia superata alla grande. Ora il nuovo successo con Latina per poi essere protagonista al programma Sky dopo esser stata giudice ad Amici.