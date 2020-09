Chiara Ferragni, la rivelazione: “Ecco perché sto andando dallo psichiatra”

Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi follower un aspetto molto privato della sua vita, parlando di un trauma vissuto un anno e mezzo fa.

Non è tutto oro quel che luccica, recita un antico proverbio. Vale anche per un’influencer glamour e scintillante come Chiara Ferragni. La moglie di Fedez ha infatti condiviso con i suoi follower un aspetto molto delicato della sua vita privata, parlando di un trauma che ha vissuto un anno e mezzo fa e non ancora del tutto superato.

Il dolore segreto di Chiara Ferragni

In una serie di stories su Instagram, Chiara Ferragni ha raccontato il suo dolore segreto: “Un anno e mezzo fa ho perso una persona cara e ho avuto un trauma legato a un ricordo con questa persona. Visto che ricevo migliaia di messaggi da parte di ragazze che hanno subito degli abusi e hanno bisogno di aiuto, volevo consigliare loro la terapia che ho intrapreso io. Anche se io nel mio caso il trauma non è legato a un abuso”.

Poi l’inaspettata confessione: “Da due anni vado dallo psichiatra e penso che sia fondamentale per conoscermi meglio – spiega l’influencer -. Prima di partire delle vacanze, ho fatto una prima seduta di terapia Emdr. Si tratta di una terapia che serve a posizionare il trauma in un’altra parte del cervello per cui si sente meno dolore nel ricordare”. E conclude: “Ora che sono tornata, continuerò la terapia. Prima di consigliarla, la voglio provare di persona. Ma già con una seduta, sono riuscita a guardare da spettatrice quel ricordo che mi faceva soffrire”.

