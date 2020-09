Aggiornamento Silvio Berlusconi Covid. L’ex primo ministro resta ricoverato dopo avere contratto il Coronavirus. Il bollettino di Zangrillo.

L’ex premier, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per coronavirus, è curato con gli antivirali. Il medico Alberto Zangrillo: “Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento. Ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica”. Contagiata anche la figlia Marina Berlusconi: sta bene e continua a lavorare. In isolamento domiciliare Luigi e Barbara, positivi al Covid.

