Immagini Belen Rodriguez Instagram, la modella argentina ammalia e fa innamorare migliaia e migliaia di ammiratori con uno scatto sensazionale.

Visualizza questo post su Instagram ♥︎♥︎♥︎ @jadeaintimo Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 8 Set 2020 alle ore 2:30 PDT

Vacanze finite per Belen Rodriguez, che torna al lavoro e su Instagram fa vedere delle immagini dove posa in studio per uno shooting forografico. Lei è splendida mentre veste soltanto con della biancheria intima femminile.

Con il suo solito sguardo seducente e provocante. La sensualità è al massimo ed i suoi tanti followers la stanno riempiendo di complimenti. Di lei sappiamo bene che quella che si avvia a conclusione è una estate particolare, dovuta alle note peripezie vissute in ambito sentimentale. La bellissima showgirl sudamericana, che il 20 settembre spegnerà le 36 candeline, sembra avere dimenticato la delusione di avere visto conclusa la sua storia d’amore con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez Instagram, la sudamericana è l’emblema della femminilità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 6 Set 2020 alle ore 11:15 PDT

È la seconda volta che accade con lo showman campano, ma Belen è stata avvistata tra un flirt e l’altro mentre, a testa leggera, prova a tenere alla larga preoccupazioni ed ansie. Ormai lei è una donna esperta e sa come fare per uscirne nel migliore dei modi possibili. In suo aiuto arrivano anche i social, dove la sua figura continua sempre a rifulgere.

