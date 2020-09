Positività bambino Coronavirus, il piccolo ha appena un anno di età. La famiglia vive in Trentino e ha trascorso le vacanze in Sardegna.

Ancora un bambino positivo al coronavirus. Stavolta ha un anno e vive nella Marsica. A quanto pare la positività sarebbe stata scovata a seguito dei controlli effettuati sui familiari, tornati positivi da una vacanza in Sardegna. L’intero nucleo, in ogni caso, è in buone condizioni.

LEGGI ANCHE –> Stupro in ambulanza | conducente violenta ragazza col Covid

Purtroppo è una dinamica, quella del contagio tra i più piccoli, che si è consolidata nelle ultime settimane, in particolare a seguito del rientro da alcuni luoghi di villeggiatura. Ieri sono stati scovati ulteriori quindici casi, in regione, dall’esame di quasi mille tamponi. Una percentuale di positività, dunque, che si mantiene in linea con quella degli ultimi tempi. Dei quindici nuovi contagi ben 13 riguardano la provincia dell’Aquila e in particolare la Valle Peligna (8) e la Marsica (5).

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Colleferro, dopo l’omicidio di Willy uno degli assassini posta un VIDEO