Aurora Ramazzotti, la foto su Instagram fa impazzire tutti: “Bellissima”

Aurora Ramazzotti ha pubblicato uno scatto in primo piano e senza trucco che ha fatto impazzire tutti i suoi fan.

La vita di Aurora Ramazzotti non è stata mai semplice. Sin da bambina ha vissuto sotto i riflettori e quando era ancora un’adolescente i giornali scandalistici pubblicavano foto in costume e facevano confronti tra lei e la madre. Questa vita sotto i riflettori può sembrare comoda, ma per una ragazza in fase di crescita può essere un macigno difficile da digerire.

I paralleli ed i confronti saranno una costante della sua vita e della sua carriera, visto che la giovane e simpaticissima Aurora ha deciso di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Nei primi anni sarà dunque inevitabile che lei e la madre vengano paragonate. Un peso che la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha deciso di portare sulle spalle e che spera un giorno di poter annullare, facendo finalmente apprezzare le sue qualità e le sue caratteristiche.

Aurora Ramazzotti risponde agli hater con uno scatto acqua e sapone

Morning lights✨



Quello che non dovrebbe esistere è il superficiale e inutile confronto estetico con la madre. Specie se questo confronto è fatto al solo scopo di denigrare e fare stare male la ragazza. Qualche giorno fa un hater ha voluto riportare in auge questa barbara pratica, insultando Aurora in un commento ad una foto Instagram.

Abituata simili comportamenti, l’erede di Michelle ha lasciato perdere. Tuttavia oggi ha in parte risposto con uno scatto che mostra tutta la confidenza che la giovane ha sul proprio aspetto fisico. Aurora, infatti, ha pubblicato uno scatto in cui si presenta senza trucco e filtri. Impossibile non notare la bellezza di questa ragazza ed infatti lo scatto è stato commentato centinaia di volte con frasi lusinghiere come: “Sei bellissima”, oppure “C’è il mondo nei tuoi occhi!”.