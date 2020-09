Arrivi dall’estero: ricongiungimento per le coppie internazionali

Arrivi dall’estero: sì al ricongiungimento per le coppie internazionali dai Paesi off limits.

L’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus ha limitato fortemente i viaggi internazionali e in alcuni casi ha bloccato gli arrivi da alcuni Paesi a rischio. Questa situazione ha causato anche la separazione per lunghi mesi di numerose coppie internazionali, che si trovavano lontane, ciascuno nel proprio Paese, nel momento in cui sono stati introdotti i divieti di accesso o di viaggio nel Paese dell’uno o dell’altro partner.

Così molti italiani sono stati separati dal compagno o dalla compagna provenienti da un Paese a cui erano state chiuse le frontiere o gli accessi in Italia. Ora, però, grazie all’ultimo DPCM del 7 settembre, queste coppie potranno ricongiungersi, con delle regole ben precise. Ecco quali sono.

Arrivi dall’estero in Italia: ricongiungimento per le coppie internazionali

Novità per le coppie internazionali con un partner italiano separate dal blocco dei viaggi per i Paesi dai quali è stato vietato l’ingresso in Italia, a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Queste coppie potranno finalmente ricongiungersi grazie alle nuove disposizioni del DPCM del 7 settembre. È la principale novità dell’ultimo decreto del premier Conte sulle disposizioni per l’emergenza sanitaria.

Le coppie internazionali con partner italiano o residente in Italia separate dai divieti di viaggio potranno finalmente incontrarsi di nuovo. Il DPCM consente l’ingresso in Italia del partner proveniente da uno dei Paesi off limits purché presenti un’autocertificazione che attesti che andrà a vivere con qualcuno con cui si ha “una stabile relazione affettiva”, anche se non convivente, e osservi il periodo obbligatorio di quarantena di 14 giorni. L’autocertificazione servirà anche per la comunicazione alla Asl.

Gli Stati da cui è vietato l’ingresso in Italia e per ii cittadini dei quali è ora consentito il ricongiungimento in Italia con il partner italiano o residente stabilmente in Italia sono: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia.

Per gli altri Stati restano valide le regole già in vigore. Chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna deve fare obbligatoriamente il tampone. Mentre chi arriva da Romania e Bulgaria deve stare in quarantena per 14 giorni.

Le altre disposizioni del DPCM del 7 settembre

Infine, l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio sull’emergenza sanitaria ha mantenuto l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi e all’aperto dove non si può mantenere il distanziamento. Restano in vigore il divieto di assembramento e il limite di capienza all’80% per i trasporti pubblici.

Viene prorogata per un altro mese, fino al 7 ottobre, la chiusura di discoteche e stadi.

Per ulteriori informazioni su emergenza Coronavirus e viaggi:

