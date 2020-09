Alex Zanardi, la rivelazione di Pancalli: “Sta lottando al massimo”

Alex Zanardi, la rivelazione di Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico: “Sta lottando al massimo”.

Si torna a parlare delle condizioni di Alex Zanardi dopo che Luca Pancalli ne ha discusso in una recente intervista. Il numero uno dello sport paralimpico in Italia ha raccontato di essere quotidianamente in contatto con Daniela, la moglie del pilota ricoverato al San Raffaele di Milano.

Le parole di Pancalli sulla situazione di Alex Zanardi

“Zanardi sta lottando per la seconda prova più difficile della sua vita e lo sta facendo al massimo“ ha detto Pancalli intervenendo alla presentazione del volume di Papa Francesco – “Mettersi in gioco, Pensieri sullo sport” – allo Stadio delle Terme di Caracalla.

Il Presidente del Comitato Paralimpico ha poi aggiunto: “Siamo in contatto quotidianamente con la moglie Daniela.

Alex è una persona importante per la famiglia dello sport italiano e anche internazionale per la sua capacità di amplificare e semplificare concetti importanti – ha spiegato – in questo è straordinario e sono convinto che continuerà a farlo per il resto dei suoi giorni“.