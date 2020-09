Alberto Matano, lo sfogo in diretta: “Questa è ignoranza pura”

Dopo aver lanciato un servizio sul convegno dei negazionisti del Covid-19 a Roma, Alberto Matano ha perso il consueto aplomb…

Dimenticate l’Alberto Matano sobrio, pacato, col perfetto aplomb del giornalista imparziale e mai sopra le righe: dopo la partenza col botto di ieri, il conduttore della nuova edizione de La Vita in diretta ha dimostrato quanto può “scaldarsi” per le questioni che gli stanno più a cuore.

Alberto Matano senza peli sulla lingua

Nella puntata odierna de La Vita in diretta Alberto Matano ha lanciato un servizio sul convegno dei negazionisti del Covid-19 a Roma e poi, tornato in onda, si è lasciato andare a un duro sfogo: “Questo filmato non mi strappa nessun sorriso ha detto coi nervi a fior di pelle -. Non possiamo credere a queste fesserie: questa è ignoranza pura”.

A mandare su tutte le furie Alberto Matano sono coloro che, nonostante le inoppugnabili evidenze medico-scientifiche, si ostinano a negare la presenza o la pericolosità di un virus che solo in Italia ha fatto più di 30mila morti. Ma anche le personalità note che, nei confronti del Covid-19, si sono espresse in modo analogo: “Mi sorprende che personaggi che hanno un ruolo pubblico o semi-pubblico possano veicolare messaggi come quelli che abbiamo appena ascoltato”. La metamorfosi professionale da mezzobusto a conduttore è compiuta: “Mi espongo – ha detto lui stesso -, tanto io oramai non faccio più il telegiornale…”.

