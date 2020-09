Alberto Matano a cuore aperto: “Sto bene, ma c’è tanta paura”

Una nuova stagione alla conduzione de La vita in Diretta per Alberto Matano: un discorso davvero da applausi per il presentatore Rai

Una nuova stagione per Alberto Matano, che è tornato alla conduzione de La Vita in Diretta, quest’anno senza Lorella Cuccarini. Ancora un pensiero in apertura al Coronavirus, che ha messo in ginocchio l’Italia e il resto del Mondo. E così ha voluto ringraziare tutti: “Sto bene e sono davvero molto felice di ritrovarvi in questo nuovo percorso insieme. Ritroviamo il nostro racconto. La paura c’è sempre, è sempre presente: timore che il contagio diventi sempre più rapido con la nostra vita sempre in forte allarme per l’emergenza Coronavirus“.

Alberto Matano, in studio senza pubblico

Inoltre, lo stesso conduttore Alberto Matano ha svelato: “Il pubblico non ci sarà in studio e lo sapete il motivo. Ma io sono in compagnia grazie a voi. Il calore mi arriva direttamente grazie alla vostra presenza da casa”. Infine, ha voluto ringraziare chi ha lavorato duramente: “Il cuore del programma sono gli inviati, la squadra magnifica, unica de La vita in diretta. Loro ci racconteranno la realtà dei fatti”.