Test psicologico, quale emisfero del tuo cervello è dominante?

Facciamo un piccolo test psicologico per comprendere quale dei due emisferi del tuo cervello è quello predominante.

In base ai risultati delle ricerche di Robert W. Sperry (premio Nobel), abbiamo scoperto che gli emisferi del nostro cervello funzionano in maniera differente. Non solo, in base a quale dei due prende il predominio, il nostro modo di ragionare ed affrontare la vita può essere più razionale o emotivo. Esistono sul web numerosi test che si basano proprio sulle ricerche di Sperry e che hanno il preciso compito di individuare quale dei due emisferi del nostro cervello ha il sopravvento.

Leggi anche ->Test d’amore: cosa ti rendere felice in una relazione?

Tali test, dunque, permettono di delineare quella che è il tuo modo di approcciarti ai problemi e alle difficoltà. Il funzionamento è semplice, ci sono due figure nella stessa immagine ed in base a quella che notate per prima si riesce a comprendere quale dei due emisferi è predominante, se quello destro o quello sinistro.

Leggi anche ->Test della personalità, cosa rivela questa immagine su di te?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa vedi per primo in questo test?

Nell’immagine che trovate sopra potete vedere solamente due figure. Non c’è un ordine secondo il quale potete notarne una piuttosto che un’altra. Non ci sono infatti giochi prospettici o di forme, solo il vostro cervello che funziona in un modo o in un altro. Osservate dunque l’immagine e rispondete: cosa vedete prima?

La tigre

Se avete notato in primo luogo la testa della tigre, significa che siete delle persone estremamente razionali. Quando dovete affrontare una difficoltà o un problema, ragionate a lungo sulla decisione da prendere, valutando pro e contro di ogni situazione. Questo però a volte è controproducente perché vi porta a perdere troppo tempo per una decisione e ad essere inflessibile nei confronti delle scelte altrui. Un pizzico di umiltà non guasterebbe e vi permetterebbe di andare lontano. Il vostro emisfero predominante è quello sinistro.

La scimmia

Se avete notato la scimmia appesa all’albero significa che il vostro emisfero destro è quello maggiormente attivo. Questo significa che davanti ad un problema o una difficoltà vi fidate principalmente del vostro istinto (spesso a ragione) piuttosto che alla logica. Sbagliare non vi spaventa perché ritenete l’errore come una lezione per fare esperienza e migliorare. Siete molto creativi, siete sognatori e ritenete che il percorso sia più importante dell’obiettivo. Per quanto bello, il vostro modo di vivere vi porta fuori dalla realtà, dunque alle volte bisogna che manteniate i piedi per terra.