Nina Moric distrutta: il figlio Carlos ha deciso di vivere con Corona

Tempi duri per la splendida modella croata Nina Moric. Pare che il figlio Carlos, appena 18enne, abbia scelto di vivere con Fabrizio Corona.

Sono momenti difficili per la bellissima Nina Moric. La donna sta infatti attraversando ultimamente un periodo non molto gioioso. Le continue diatribe con l’ex Corona non sono finite, ma non è tutto. Il figlio Carlos, appena maggiorenne, sembrerebbe aver preso la decisione di andare a vivere con il papà Fabrizio Corona, lasciando mamma Nina da sola.

“Probabilmente con il padre si diverte di più.”, ha dichiarato la donna sui social. Poi ha aggiunto:”A quanto pare io sono troppo noiosa“. Nella voce di Nina si legge una punta di amarezza e malinconia. La scelta del 18enne ha a tutti gli effetti avuto un grosso impatto nella vita della madre, che è al momento sicuramente dispiaciuta di fronte all’accaduto.

La Moric ha più volte tentato di mettere in guardia dall’ex marito il figlio Carlos, mostrandosi dispiaciuta di fronte alla scelta del figlio. Si è però dichiarata contenta nel notare che il ragazzo è al momento felice e spensierato, e che si trova bene con Corona. Non avere più accanto il ragazzo nella vita di tutti i giorni ha lasciato sicuramente un vuoto incolmabile nella vita della donna.

La splendida showgirl si è così sfogata sul suo profilo social, dedicando a Carlos un commovente e dolcissimo messaggio. “Cerca di capire che non devi essere tu padre, perché sei un figlio”, ha scritto la donna. “Figli mio, quanto vorrei essere tra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti così potrei perdermi nel tuo sorriso.”

Nina Moric: la dedica strappalacrime al figlio Carlos

A quanto pare il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona ha da poco compiuto la maggiore età. Il ragazzo avrebbe deciso di lasciare mamma Nina e andare a vivere con il padre. L’evento ha decisamente scosso la Moric, che amareggiata e malinconica, ha dedicato dolci parole al figlio, pubblicandole sui social. “Tu ricordati Figlio mio quanto vali, quanto io credo in te”, ha scritto la donna nel lungo messaggio. “La tua mancanza mi sta divorando..”, ha ammesso Nina senza troppi peli sulla lingua.