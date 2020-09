Matrimonio con il brivido: sposa penzola da un dirupo per una foto

Per ricordare la grande emozione del matrimonio, una coppia ha fatto una serie di scatti da brivido: in uno la sposa penzola da un dirupo.

Ryan e Skye si sono conosciuti ed innamorati nel 2016. La giovane coppia ha presto scoperto di avere molte cose in comune, in particolare l’amore per la natura e per le attività all’aperto. Spesso infatti i due innamorati di dilettano in percorsi di trekking in mezzo alla natura o in gite in kayak. Ad inizio 2020 Ryan ha deciso di chiedere la mano alla sua fidanzata. Il ragazzo ha spiegato che non aveva più motivo di attendere e che voleva ufficializzare la sua unione con la bella Skye.

La giovane dell’Arkansas non ci ha pensato nemmeno un secondo e dopo aver accettato ha cominciato a pianificare il matrimonio. Di comune accordo con il futuro marito, Skye voleva celebrare un matrimonio grandioso, in cui tutti gli invitati avrebbero avuto un ricordo meraviglio sia della cerimonia che della successiva festa. Il Covid e le restrizioni hanno costretto i giovani sposi a ridimensionare le proprie pretese. Così hanno meditato a lungo per trovare un modo per rendere memorabile quel giorno.

Sposa penzola dal dirupo: la foto è mozzafiato, ma che paura

D’un tratto l’illuminazione, avrebbero effettuato delle foto sull’iconico spot turistico a Whitaker Point. Si tratta di un belvedere immerso nella natura e senza alcuna recinzione. In pratica si cammina sopra una scogliera sotto la quale ci sono oltre 300 metri di vuoto. I due sposi hanno chiesto al fotografo di immortalarli mentre lui la lasciava alla gravità e lei si trovava sulla punta della formazione rocciosa.

Si tratta chiaramente di un’azione imprudente e ad alto coefficiente di rischio (insomma non ci provate), ma non folle. Come è possibile vedere dalla foto originale, successivamente modificata in post produzione, la sposa non viene lasciata nel vuoto, ma è tenuta da una corda che lo sposo ha legata al busto.