Coronavirus, Marina Berlusconi positiva: si trova in isolamento. Dopo il padre Silvio e i fratelli Barbara e Luigi anche Marina Berlusconi risulta contagiata dal Covid.

Marina Berlusconi si trovava già in isolamento fiduciario nella propria abitazione. Fa sapere che le sue condizioni sono buone e che sta lavorando da casa.

Come fa sapere l’Ansa Marina Berlusconi aveva trascorso gli ultimi giorni di Agosto nella sua tenuta a Valbonne in Provenza, dove il padre aveva vissuto per l’intero lockdown e parte dell’estate prima di trasferirsi in Sardegna.

La situazione del padre Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi invece si trova ancora ricoverato al San Raffaele dove continua a trapelare un cauto ottimismo anche se è stato detto dai medici che sono quelle odierne e quelle di domani le ore decisive per capire il decorso della sua malattia.

Per quanto riguarda Silvio Berlusconi il Corriere della Sera riporta le parole che il patron di Mediaset ha rilasciato per via telefonica, con le quali lui stesso si dice consapevole di dovere affrontare la situazione in corso con la massima serietà. “Anche per questo non ho visto Milan-Monza in tv sabato sera. Devo riposare quanto più possibile”.