Mamma “fiuta” il cancro della figlia: pochi giorni dopo arriva la diagnosi

Sharon McAllister si era accorta del cancro della figlia Kaiann qualche settimana prima che le fosse diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta.

Kaiann McAllister è una bambina di 9 anni affetta da leucemia linfoblastica acuta, un tipo di cancro così raro che solo 650 persone nel Regno Unito ne vengono colpite ogni anno. Il suo caso è ancora eccezionale perché sua mamma Sharon, 36 anni, si è accorta della malattia prima che arrivasse la diagnosi: poteva letteralmente “fiutarla”. E ora ha deciso di condividere le strazianti immagini della dura battaglia di Sharon.

La battaglia di Kaiann contro il cancro

La piccola Kaiann ha dovuto subire chemioterapia, trattamenti e operazioni estenuanti, perdita di capelli, vesciche e piaghe in bocca e ferite di altro genere nel corso della sua battaglia contro il cancro. La mamma Sharon, di Rutherglen, in Scozia, ha raccontato al Daily Record: “Avevo intuito che fosse gravemente malata. Potevo sentire un odore dal suo corpo che avevo sentito in passato da una signora di cui mi prendevo cura e che aveva il cancro. Sembra pazzesco ma io semplicemente non riuscivo a scrollarmi di dosso questa sensazione”.

E infatti, purtroppo, di lì a poche settimane, dopo cinque viaggi dal medico con Kaiann che lamentava dolori alla schiena paralizzanti, i medici dato a Sharon e al marito Mark, 34 anni, la terribile notizia. Oggi, a parte la debilitazione fisica, la bambina “ha una leggera perdita di memoria e fatica con l’ortografia, qualcosa in cui era molto brava. Ha scoppi di rabbia ed è mentalmente sfregiata dal trauma”. Sharon spiega di aver condiviso le strazianti immagini per mostrare a tutti “la realtà di ciò con cui dobbiamo convivere” e per incoraggiare più persone a donare alla ricerca sul cancro infantile.

