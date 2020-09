Jasmine Carrisi, confessione su Al Bano: “Mi ha fatto soffrire…”

Jasmine Carrisi racconta in un’intervista quanto per lei sia stato difficile essere figlia di Al Bano: “Mi ha fatto soffrire…”.

Jasmine Carrisi sta vivendo il suo momento d’oro. La giovane cantante e aspirante attrice, figlia d’arte, si gode il successo del suo nuovo singolo, intitolato Ego, al fianco di un ragazzo di cui è follemente innamorata, Alessandro. Ma non sempre nella sua vita è stato tutto così bello…

“Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa”, racconta a DiPiù la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. “Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire ma ora voglio cantare con lui”. Intanto la giovane sta spopolando in radio e sulle altre piattaforme, a partire da Youtube.

Leggi anche –> Al Bano, lo schiaffo della figlia Jasmine lo lascia senza parole

Leggi anche –> Jasmine Carrisi presenta il suo fidanzato: la reazione di Al Bano e Loredana

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I “retroscena” di Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi si lascia andare a un curioso retroscena sulla gelosia del padre. “Per girare il video della mia canzone mi ero messa una felpa larga, ma avevo la gonna corta – confida sempre a DiPiù -. Papà mi fa: ‘Dove te ne vai in giro con quelle cosce di fuori?’. Io mi sono messa a ridere, lui pure”.

Leggi anche –> Jasmine Carrisi rivela dettagli intimi su Al Bano e Loredana Lecciso

Per il resto, “diciamo che i pregiudizi nei miei confronti non sono mancati. Essere ‘figlia di’ a volte ha pesato. Gli occhi di chi ti scruta, di chi ti dice: ‘Ah ma sei la figlia di Al Bano’ e via dicendo, a lungo andare possono dare fastidio. C’era chi mi andava contro, chi storceva il naso solo perché ero figlia di Al Bano. Ecco, il brano che ho pubblicato è un po’ il manifesto di quello che sono diventata: non intendo più farmi imbrigliare”.

Leggi anche –> Al Bano, la confessione sulla figlia Jasmine e la gelosia: “Sarei un cretino”

“Io sono io, con le mie passioni, le mie qualità – conclude Jasmine -. Ho studiato, continuerò a farlo e continuerò a coltivare quello che vorrei diventasse il mio mestiere: la musica”. Con un sogno nel cassetto: salire sul palco dell’Ariston col papà e vedere in prima fila mamma Loredana con Bido (l’altro figlio della coppia). Chissà che presto non si realizzi…

EDS