Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: ecco le “sorprese”

Il Grande Fratello Vip partirà lunedì 14 settembre su Canale 5: scopriamo insieme il casto completo dei concorrenti reso noto nelle ultime ore.

I rumors e le indiscrezioni si sono rincorsi per mesi, ma ora il gossip ha ceduto il posto all’ufficialità: è stato finalmente presentato il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 lunedì 14 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini.

Ben diciannove dei venti aspiranti gieffini erano già stati resi noti nelle scorse settimane, mentre l’ultimo nome è giunto a sorpresa: si tratta di Denis Dosio web star nota in tv soprattutto per le ospitate da Barbara D’Urso.

Il “menù” del nuovo Grande Fratello Vip

Le concorrenti femminili del Grande Fratello Vip 2020 saranno: Adua Del Vesco, attrice ed ex fidanzata di Gabriel Garko; Dayane Mello, modella; Elisabetta Gregoraci, soubrette; Flavia Vento, soubrette; Maria Teresa Ruta e Guenda Goria (madre e figlia), conduttrice e attrice; Matilde Brandi, showgirl; Myriam Catania, attrice e doppiatrice; Patrizia De Blanck, contessa; Stefania Orlando, conduttrice e attrice; Francesca Pepe, modella.

Ecco invece i concorrenti maschili: Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne; Denis Dosio, web star; Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli; Fausto Leali, cantante; Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti; Fulvio Abbate, scrittore e giornalista; Massimiliano Morra, attore; Paolo Brosio, giornalista e opinionista; Pierpaolo Pretelli, ex Velino di Striscia la notizia; Tommaso Zorzi, web influencer.

Via dunque, a partire dal 14 settembre, al doppio appuntamento settimanale su Canale 5 (lunedì e venerdì, salvo repentini cambiamenti di programmazione), con Pupo e Antonella Elia (ex concorrente) in veste di opinionisti.

