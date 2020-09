Gemma Galgani, feroci critiche dopo il lifting: ecco l'”errore”

Il trattamento estetico cui si è sottoposta Gemma Galgani divide gli animi, complice un “dettaglio” che non è passato inosservato.

E’ stata ancora una volta Gemma Galgani la grande protagonista dell’attesissima prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5. La 70enne Dama torinese ha infatti deciso di dare una svolta alla sua vita con un bel lifting al viso. Dopo essersi affidata alle mani esperte del professor Marco Gasparotti, la Nostra è rimasta assai soddisfatta del risultato. Non così gran parte del pubblico…

Il nuovo volto di Gemma Galgani

Il “nuovo” volto di Gemma Galgani non ha convinto fino in fondo il pubblico: secondo tantissimi telespettatori da casa, l’operazione ha messo ancor più in risalto il suo inconfondibile naso. “Si vede di più il naso che non è proprio il suo punto forte. Gemma ritenta”, si legge su Twitter. E ancora: “Oddio ma hanno fatto un miracolo! Potevano intervenire anche sul naso già che c’erano”. E via di questo passo: “Gemma potevi rifarti anche il naso”, “A Gemma ora risalta di più il naso. Boh, tutto questo cambiamento non lo vedo”, “Ma Gemma che litfing si è fatta, è uguale a prima ahahah già che c’era si poteva rifare il naso e faceva 31”.

In studio, invece, l’opinionista Tina Cipollari ha approfittato dell’occasione per attaccare di nuovo l’acerrima nemica, sostenendo che abbia fatto ricorso all'”aiutino” estetico solo per poter uscire con ragazzi giovani. Mentre Gianni Sperti si è complimentato con lei per non aver stravolto completamente il suo volto. “Volevo dedicare attenzioni a me stessa perché la mia età anagrafica non corrisponde al mio temperamento – aveva dichiarato Gemma Galgani annunciando la sua voglia di cambiamento -. Quindi con questo intervento ho fatto in modo che le due cose si avvicinassero”. Contenta lei…

