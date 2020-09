Messaggio Enrico Papi madre morta. Il noto conduttore televisivo dice addio all’amatissima mamma Luciana, spirata per un brutto male.

Grave lutto per Enrico Papi. Il noto conduttore televisivo deve affrontare la dolorosissima perdita dell’amata mamma Luciana. La donna è scomparsa nelle scorse ore all’età di 81 anni.

LEGGI ANCHE –> Emorragia cerebrale per Catherine Spaak, il dramma della conduttrice

A spegnerla una grave malattia contro la quale lei lottava da diverso tempo. Tra l’altro la signora aveva festeggiato il compleanno proprio di recente, da neanche una settimana. Proprio Enrico Papi ha dato la triste notizia attraverso il suo profilo personale Instagram. Bellissime e dense di dolcezza e di commozione le sue parole.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Marina Berlusconi positiva: si trova in isolamento

Enrico Papi madre, il messaggio di addio alla signora Luciana

“Ciao mamma. Questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma, moglie, nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene”. Gli ammiratori del noto volto televisivo romano stanno lasciando tanti messaggi di cordoglio nei suoi confronti. Il dispiacere per questo lutto capitato al 55enne indimenticabile conduttore di ‘Sarabanda’ è grandissimo.

LEGGI ANCHE –> Donna uccisa | maniaco entra in casa per caso e la massacra di botte