Emorragia cerebrale per Catherine Spaak, il dramma della conduttrice

La conduttrice Catherine Spaak ha rivelato a ‘Storie Italiane’ di aver subito problemi di salute qualche mese fa.

Ospite di Eleonora Daniele a ‘Storie Italiane‘, la nota conduttrice Catherine Spaak ha parlato della malattia che ha dovuto affrontare in questi mesi e che le ha modificato radicalmente la vita ed il modo di percepire il mondo. Forse in molti non sanno, infatti, che la famosa presentatrice si è dovuta sottoporre ad una dura riabilitazione per un problema che avrebbe potuto anche causare danni gravi e permanenti.

Catherine esordisce raccontando quello che le è capitato sei mesi prima: “Sei mesi fa ho avuto un’emorragia celebrale, non camminavo e non vedevo”. Con il passare del tempo, la riabilitazione e tanta forza di volontà la conduttrice è tornata a camminare e vedere, anche se la vista è rimasta intaccata dalla problematica. Qualche settimana fa Catherine ha anche subito una crisi epilettica, crisi dalla quale per fortuna si è ripresa totalmente. Dopo aver raccontato le sue problematiche ci tiene a precisare: “Non sono venuta qui a piangere ma a testimoniare che ce la si può fare”.

Catherine Spaak: “percepisco meglio le persone”

Senza voler minimizzare il problema, ma anzi con grande rispetto per chi ha subito danni più gravi dei suoi Catherine poi aggiunge: “Ci sono quelle che hanno avuto i miei stessi problemi, anche se superati, lo fanno con più fatica di quella che ho fatto io. Io ho trovato improvvisamente una capacità di vedere le cose, di sentirle… Perché l’unico organo che è stato colpito è la vista che mi è rimasta un po’ più debole. Ho una capacità emotiva, sentimentale molto più profonda”.