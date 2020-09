Elezioni 20-21 settembre: offerte di viaggi in treno scontati con Italo. Tutte le informazioni utili.

Vai a votare in treno, l’offerta per l’alta velocità di Italo con sconti fino al 60% sui biglietti per viaggi di andata e ritorno. L’offerta è rivolta ai fuori sede in vista delle elezioni del 20-21 settembre.

L’offerta, attiva dallo scorso 25 agosto, è valida fino a lunedì 21 settembre, ultimo giorno utile per votare. Ecco cosa bisogna sapere.

Elezioni 20-21 settembre: viaggi in treno scontati con l’offerta di Italo

Si avvicina la data delle elezioni del 20-21 settembre, quando gli italiani saranno chiamati a votare per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, per le regionali in 7 regioni, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta, e per le amministrative in 962 comuni.

Molti italiani che lavorano, studiano o si trovano fuori dal luogo di residenza, torneranno a casa per andare a votare. C’è chi lo farà con la propria auto e chi invece con i mezzi pubblici. Diverse persone sceglieranno di viaggiare in treno. Ecco che per favorire il loro rientro, Italo treno ha lanciato un’offerta sui prezzi dei biglietti dei suoi treni ad alta velocità, con sconti fino al 60%.

Si tratta dell’offerta “Sconto Elezioni“, che si applica ai viaggi andata e ritorno sui treni di Italo. L’offerta, già in vigore dallo scorso 25 agosto è valida fino al 21 settembre, ultimo giorno per votare. Lo sconto sui biglietti prevede un ribasso del prezzo fino al 60% per un biglietto di andata e ritorno in tariffa Flex o Economy, in ambiente Smart o Comfort.

Per ottenere lo sconto sul biglietto, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra l’11 settembre e il 21 settembre, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 20 settembre e il 1 ottobre.

È possibile modificare o cancellare il biglietto selezionando la voce Cambia Prenotazione sulla home page di italotreno.it o chiamando Italo Assistenza al numero 892020. La cancellazione è consentita fino a tre minuti prima della partenza del treno di andata e si applica al biglietto intero.

Come acquistare il biglietto con lo Sconto Elezioni per i treni di Italo

Per acquistare il biglietto di andata e ritorno scontato del 60% sui treni alta velocità di Italo per andare a votare il 20-21 settembre, occorre cliccare sul pulsante rosso con la scritta bianca “ACQUISTA CON SCONTO ELEZIONI” presente sulla pagina del sito web di Italo con l’offerta. Si apre una pagina per l’acquisto, in cui indicare stazione di partenza e di destinazione, giorno e orario e quindi si procede come sempre alla prenotazione del viaggio e al pagamento online. Lo sconto viene applicato direttamente sul prezzo del biglietto dal sistema, senza bisogno di aggiungere codici o altro. In alternativa si può chiamare il servizio Pronto Italo al numero 060708 o rivolgersi alle biglietterie Italo di stazione.

Nel viaggio di ritorno a bordo dei treni di Italo si dovranno esibire, affinché il biglietto scontato sia valido, un documento di identità e la tessera elettorale in originale con il timbro dell’avvenuta votazione.

