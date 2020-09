Giancarlo Cattaneo era una personalità di spicco di Corteolona e Genzone. Lì aveva fondato la locale Protezione Civile e lo vedevano come eroe.

A Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia, la comunità locale piange la scomparsa di Giancarlo Cattaneo. Si trattava di una figura molto conosciuta e stimata sul territorio.

Punto di riferimento per la locale Protezione Civile – aveva fondato la sezione del posto nel 2006 – e molto attivo anche in altre attività di volontariato, Cattaneo è deceduto purtroppo a seguito di un brutto male del quale soffriva da tempo. Aveva 71 anni. La scomparsa è avvenuta a metà della scorsa settimana. Tutta Corteolona e Genzone si stringe nel lutto e piange il suo illustre concittadino, capace di guadagnarsi diversi attestati di lustro e di stima. Ad esempio in passato vinse la benemerenza e la medaglia d’oro da parte della locale amministrazione per il suo prodigarsi in favore degli altri. ‘Tato’, come era soprannominato Cattaneo, si faceva in quattro per fornire assistenza medica e di qualunque altro tipo a chiunque ne avesse bisogno.

Corteolona e Genzone, Giancarlo Cattaneo era un vero e proprio punto di riferimento