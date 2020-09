Coronavirus, l’ex tronista Nilufar Addati: “Sono stata una cretina”

Sul proprio profilo Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati è tornata a parlare del suo periodo in isolamento per Coronavirus

Un altro caso di positività per l’ex tronista di Maria De Filippi Nilufar Addati. Dopo le vacanze in Sardegna l’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi dovrà trascorrere un periodo in isolamento prima di un nuovo tampone. E così la stessa ragazza sul suo profilo Instagram è stata molto sincera con i propri followers svelando di aver sottovalutato il problema: “Beh, onestamente…Mi sono guardata e mi sono detta: ‘Brava cretina…Brava cretina…'”. In queste ore si trova in quarantena nella stessa dei genitori, ma si è chiusa in camera avendo anche un bagno personale: “Praticamente non li vedo, non metto piede fuori dalla mia camera. Ho anche il bagno in camera, non esco neppure per quello…”.

Leggi anche –> Coronavirus, chiuse le prime scuole: è successo in Calabria

Leggi anche –> Coronavirus, il pediatra: “Meglio le mascherine chirurgiche in classe”



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus, l’ex tronista Nilufar Addati: no al Festival del Cinema

La stessa ragazza ha svelato di non aver potuto prendere parte neanche al Festival del Cinema di Venezia. Già aveva scelto due vestiti bellissimi come ha svelato sul proprio profilo Instagram: la positività riscontrata dopo le vacanze è stata così mal digerita dall’ex tronista di Uomini e Donne.