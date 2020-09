Coronavirus, il pediatra: “Meglio le mascherine chirurgiche in classe”

Novità importanti per quanto riguarda il rientro a scuola di studenti e professori. Saranno giorni difficili per la presenza del Coronavirus: come combatterlo?

Il ritorno a scuola per milioni di bambini e insegnanti mette in agitazione un po’ tutti durante questo periodo complicato a causa del Coronavirus. Ai microfoni de “Il Mattino” è tornato a parlare Giuseppe Mele, presidente della Società italiana Medici Pediatri, che ha dettato le linee guida: “Le mascherine vanno sempre indossate con i bambini che devono cercare di stare distanti. Bisognerà lavare, come sempre, spesso le mani”. Poi ha aggiunto: “La temperatura va misurata sia a casa, prima di uscire, sia all’ingresso a scuola: gli strumenti tecnologici sono sicuri e affidabili. Se un bambino ha la febbre, non può andare a scuola”. La sicurezza non è mai troppa al giorno d’oggi, quindi vanno messe in atto tutte le precauzioni per evitare un possibile contagio tra le mura scolastiche.

Coronavirus, le linee guida del pediatra

Successivamente lo stesso pediatra ha rivelato: “A scuola i bambini devono usare le mascherine chirurgiche, anche se quelle di stoffa sono più colorate e divertenti. Le prime riducono il contagio”. Infine, ha parlato anche della possibilità di andare a studiare a casa degli amici: “Meglio evitare se è possibile. In un’altra casa non sappiamo chi possiamo incontrare”. Saranno settimane davvero dure ed intense anche per i più piccoli, che dovranno convivere con il virus rispettando tutti i protocolli anti-Covid.