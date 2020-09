Belen Rodriguez Instagram | lei provoca e spunta un nuovo flirt | FOTO

Scatti Belen Rodriguez Instagram, l’argentina continua a sedurre con delle immagini conturbanti e nel frattempo si parla di un nuovo cavaliere.

Continua ad ammaliare Belen Rodriguez su Instagram. La 35enne argentina, che il prossimo 20 settembre spegnerà le 36 candeline, si mostra ancora una volta in una serie di scatti dove fa bella mostra di sé e di tutte le sue prerogative di natura estetica. Lei è una donna affascinante come pochi ed anche se ora c’è da sopportare la concorrenza di competitors più giovani, resta sempre la regina sui social. Essendo principalmente una modella, la sudamericana sa bene come fare per far vedere sé stessa nel modo migliore possibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 6 Set 2020 alle ore 11:15 PDT

Il risultato è che da anni la argentina riesce a stare sulla cresta dell’onda. E tutto quanto la riguarda sa sempre essere un argomento di interesse. In particolar modo negli ultimi mesi, contraddistinti dalla rottura inattesa con Stefano De Martino. Adesso, secondo la stampa di gossip, si va avanti di flirt in flirt.

Belen Rodriguez, cosa c’è di vero con Spinalbese?

Visualizza questo post su Instagram Tu donna, sorridi sempre…….. ♥︎♥︎♥︎ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 3 Set 2020 alle ore 7:39 PDT

Le diverse riviste ed i settimanali di cronaca rosa le hanno già additato più di una frequentazione avuta nel corso dell’estate. L’ultima riguarda Antonino Spinalbese, l’hair stylist di fiducia che ha passato anche alcuni giorni di vacanze con lei ad Ibiza. La Rodriguez ha taggato proprio Spinalbese in alcune sue storie su Instagram e di convinzioni in merito ad una possibile frequentazione tra i due sembrano essercene.

