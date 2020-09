Anna Vagli, chi è: vita, età e carriera della scrittrice e criminologa

Scopriamo qualcosa in più su Anna Vagli: criminologa ed investigatrice forense nonché scrittrice conosciuta a livello nazionale.

Da qualche tempo a questa parte, alcuni programmi di approfondimento sulla cronaca si avvalgono della collaborazione della giovane criminologa Anna Vagli. Quest’estate ad esempio, l’esperta è stata intervistata a ‘La Vita in diretta estate’ per offrire la propria opinione sul caso Bossetti, uno dei più conosciuti e discussi in Italia. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Pisa, Anna si è specializzata in criminologia e investigazione forense.

Leggi anche ->Viviana Parisi, la criminologa è sicura: “Era in un tunnel psicotico”

Leggi anche ->Omicidio Yara, Bossetti non si arrende e chiede nuove analisi DNA

Anna Vagli: biografia e esperienza professionale

Dopo aver ottenuto il titolo di criminologa, Anna si è specializzata nell’analisi delle scene del crimini, nella profilazione dei criminali, nella psicologia investigativa e nelle scienze forensi. Nella sua ancora giovane carriera la Vagli si è occupata anche di casi di bullismo, cyberbullismo e cybarpedofilia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Oltre all’aspetto esclusivamente giuridico e tecnico dei crimini, Anna Vagli è sempre stata interessata all’aspetto divulgativo. In questi anni ha creato e curato la rubrica “Sulla scena del Crimine” che viene pubblicata sulle testate online La Gazzetta di Lucca, La Gazzetta del Serchio, La Gazzetta di Massa e Carrarara e la Gazzetta Viareggio. Ha all’attivo anche la pubblicazione di un libro intitolato ‘Vivere Al Cospetto Della Morte: Scelte Di Vita Nel Fine Vita‘.