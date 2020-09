Iscrizione Angela Chianello Instagram. Lei è diventata famosa per la sua frase “Non ce n’è Coviddi”. Ed ora fa il pienone di followers.

Alla fine è successo: Angela Chianello è su Instagram. Lei è la donna che ha praticamente plasmato, a mò di slogan, l’ormai celebre affermazione “Non ce n’è Coviddi”. Parole pronunciate in maniera alquanto forbita nel corso di una intervista sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, nel corso di una puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’.

L’inviata della trasmissione di Canale 5 stava raccogliendo delle impressioni su quella che era la situazione che contraddistingueva l’epidemia nei mesi scorsi. Ora lei, qualche giorno fa, ha aperto il proprio profilo personale Instagram. E subito ha fatto il botto, totalizzando in un lampo oltre 110mila followers. Alla mattina del 7 settembre 2020 sono per la precisione 113mila. Ma l’approdo di Angela Chianello su Instagram viene accolto con interazioni e con sensazioni contrastanti.

Angela Chianello Instagram, non mancano le critiche oltre agli elogi

C’è chi la apprezza e la ritiene molto simpatica e schietta. Ma anche chi la taccia di fare leva sulla mancanza di cultura. Ed infatti alcuni scrivono che un tempo l’ignoranza e la non sensibilità nei confronti di argomenti più complessi e profondi si tendeva a nasconderla o quanto meno a non esibirla in maniera così palese. “Ora invece se ne fa sfoggio a mò di vanto”. Del resto i social non sono proprio il posto più indicato per cercare la cultura. Ed i followers della signora Angela crescono. Lei si autodefinisce “una mamma a tempo pieno” che ama la sua famiglia. E ha messo a disposizione degli utenti quasi una decina di scatti della sua vita privata.