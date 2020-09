Alberto Matano stupisce ancora: ecco il “video rubato” su Instagram

La Vita in diretta è ai blocchi di partenza su Rai 1 con Alberto Matano come unico conduttore: ecco il video-annuncio su Instagram.

Riparte domani su Rai 1 La Vita in diretta con Alberto Matano unico conduttore. Lo storico appuntamento pomeridiano riprende infatti a partire dal 7 settembre, tutti i giorni,dal lunedì al venerdì, alle 17.05. In questa nuova stagione il programma avrà un taglio più nettamente giornalistico, contemporaneo e innovativo.

La sorpresa di Alberto Matano

“Ci siamo quasi… adrenalina!!!” annuncia Alberto Matano in un post sul suo profilo Instagram. ” -2 alla nuova @vitaindiretta lunedì alle 17.05 @rai1official Ps. Questo ovviamente è un video rubato🤣🤣🤣 @robertomanzoni”.

L’attualità, la cronaca e il costume saranno raccontati in tempo reale, con uno sguardo attento e all’occorrenza critico ai fatti e alla società. Alberto Matano accompagnerà i telespettatori in un viaggio quotidiano nei territori e oltre i confini nazionali, puntando i riflettori su realtà spesso dimenticate, con il contributo delle sedi regionali e dei corrispondenti internazionali.

Un obiettivo semplice quanto ambizioso per la nuova Vita in diretta, come ha sottolineato anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta in occasione della conferenza stampa di presentazione del Daytime: informare e intrattenere i telespettatori, con responsabilità ed empatia, soprattutto dopo l’emergenza Covid.

