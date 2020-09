Temptation Island rinviato: c’è la data della nuova edizione

La nuova edizione di Temptation Island ha subito un cambiamento nelle ultime ore con il rinvio del programma di Canale5: ecco quando inizierà

Novità importanti per quanto riguarda la nuova edizione di Temptation Island 2020 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Il programma di Canale5 non inizierà il 9 settembre, ma c’è stata una leggera modifica per la messa in onda del reality con l’annuncio ufficiale arrivato direttamente dalla produzione sui social. Il motivo sarebbe riconducibile proprio al fatto che una coppia, che avrebbe dovuto partecipare a Temptation, si è lasciata prima del tempo mettendo in grave crisi gli ideatori del programma.

Leggi anche –> Rimandato: un tradimento fa slittare l’inizio del programma

Leggi anche –> Giada Giovannelli picchiata dal padre: “Sono inca***ta”



Temptation Island rinviato, si parte il 16

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La nuova edizione inizierà così ufficialmente a partire dal 16 settembre con la possibilità di vedere le nuove storie d’amore. L’annuncio è così arrivato nelle ultime ore attraverso la pagine ufficiale di Instagram del reality show: “Attenzione, attenzione: la prima puntata di Temptation Island ci aspetta mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5! STIAMO TORNANDO…”