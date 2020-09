Si nutre dei suoi capelli per anni, ecco cosa scoprono i medici. La giovane è stata portata in ospedale poiché non si sentiva bene. Dopo averla operata, i dottori hanno affermato di non aver mai visto niente del genere.





Una ragazza affetta dalla “Sindrome di Rapunzel” ha ingerito i suoi capelli per anni, fino a quando non si è resa necessaria una operazione al suo stomaco. Quello che i dottori hanno tirato fuori dal suo corpo ha davvero dell’incredibile.

Si nutre dei suoi capelli per anni, ecco cosa scoprono i medici dopo aver operato la giovane

La vicenda è avvenuta in India, dove una ragazza di 17 anni ha mangiato per anni i propri capelli. La scorsa settimana la giovane si è sentita male ed è stata per questo operata. Dal suo stomaco è stata estratta una enorme massa di capelli di quasi 7 Kg.

Sweety Kumari, questo il nome della ragazza affetta dalla “sindrome di Rapunzel”, come è stata denominata prendendo come riferimento la nota favola, accusava dei forti dolori allo stomaco. Per questo è stata portata in ospedale e subito dopo operata. La vicenda è avvenuta nello stato indiano di Jharkhand. L’operazione alla quale la ragazza è stata sottoposta è durata 6 ore. Il dottor Sahu, che ha operato Sweety, ha ammesso di non aver mai visto una cosa del genere nei suoi 40 anni di carriera. La giovane non è stata ancora dimessa dall’ospedale nel quale è stata operata la scorsa settimana.

Sweety mangiava i suoi capelli da quando era bambina. Capelli che erano rimasti intrappolati nelle pieghe della mucosa gastrica, formando una massa che aveva ricoperto lo stomaco e che eludeva la peristalsi. La ragazza, che secondo quanto affermato dai medici, dovrebbe rimettersi completamente dopo l’intervento, ha promesso di smettere ora, dopo quanto accaduto, con queste deleteria abitudine.