Sanremo 2021, Amadeus sfida tutti: “O si fa così o non andremo in scena”

Mancano ancora diversi mesi, ma Amadeus è già pronto per la nuova edizione di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo 2021. L’emergenza Coronavirus ha messo in crisi anche il mondo dello spettacolo e così lo stesso celebre conduttore, senza tanti giri di parole, ha svelato come dovrebbe essere la nuova edizione durante il Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani. Così subito ha voluto ribadire un concetto ben chiaro per la messa in onda dello show: “Non abbiamo un piano B per il Festival di Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla”. Poi ha aggiunto: “Impensabile un Ariston senza nessuno o con il pubblico ad un metro o con l’orchestra, ogni due”. Ora il primo appuntamento ufficiale ci sarà il 17 settembre su Rai1 con la serata finale per Sanremo Giovani con la presentazione dei big.

Sanremo 2021, la verità di Amadeus

L’obiettivo dello stesso presentatore Rai è quello di celebrare il Sanremo senza l’emergenza coronavirus con la situazione che dovrebbe calmarsi dopo il vaccino: “Un po’ presto per dire come sarà”. La macchina lavoro è già partita: così il 7 settembre ci saranno gli incontri con le case discografiche per i Big che per i giovani. Successivamente su Rai1 andrà in onda “Ama-Sanremo“, che prevede cinque puntate dove andranno in scena i vari esordienti fino al 17 dicembre, giorno della finale di Sanremo Giovani in prima serata su Rai1.