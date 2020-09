Salerno, scarcerato il padre della bimba morta gettata in strada. La piccola era stata trovata priva di vita lo scorso 2 settembre, in un’aiuola nella sua città, Roccapiemonte.





La mancanza di gravi indizi di colpevolezza avrebbe concesso al padre della bimba di tornare in libertà. Ancora in arresto in ospedale si trova invece attualmente la madre della piccola Maria.

Salerno, scarcerato il padre della bimba morta trovata in un’aiuola

Per la piccola Maria non c’è stato più nulla da fare. La bambina, neonata, era stata trovata il 2 di settembre in strada da un passante. La bimba era stata gettata in un’aiuola. Arrestati in un primo momento entrambi i suoi genitori, ora il padre è stato scarcerato per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.

E’ stato il gip del Tribunale di Nocera Inferiore a stabilire che Massimo Tufano tornasse in libertà. L’uomo, 47 anni, era stato arrestato giovedì scorso. Tufano ha messo di dubbio di conoscere lo stato di gravidanza della donna e che la bambina fosse sua figlia. Per questo verrà effettuato l’esame del Dna.

Rimane in arresto, nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, Margherita Galasso, 42 anni. Sarebbero stati i suoi legali ad ammettere che la donna è affetta da una grave patologia psichiatrica, per la quale starebbe curandosi da tempo.

L’esame autoptico condotto sul corpicino della bimba ha rivelato che la piccola era nata viva, e che è stata gettata dal secondo piano di un palazzo. Dovuta probabilmente a questo la grave ferita alla testa riportata. In un primo momento si era ipotizzato fosse stato l’uomo a compiere il terribile gesto, poiché la donna si trovava sul letto, impossibilitata a muoversi subito dopo il parto. Le indagini stanno procedendo in queste ore e rivelando probabilmente elementi nuovi nella ricostruzione della vicenda, come è evidente dalla scarcerazione di Tufano avvenuta solo alcune ore fa.