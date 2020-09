Mamma disperata, bimba muore dopo il parto come morirono le sorelline

Mamma disperata, bimba muore dopo il parto come morirono le sorelline. La bambina ha perso la vita dopo appena 12 ore dalla sua nascita. La sua stessa condizione aveva portato alla morte anche delle sue sorelle.



Jodie Danks, 34 anni, ha visto la sua bambina morirle tra le braccia. La bimba si è spenta all’ospedale di Liverpool a causa dell’idrope fetale dal quale era affetta, esattamente come prima di lei le sue due sorelle.

Saoirse Aoife aveva solo 12 ore quando ha perso la vita all’ospedale di Liverpool, a causa dell’idrope fetale, dal quale era affetta. La madre ha perso così il 19 agosto la sua terza figlia, per lo stesso identico motivo che le aveva portato via, prima di lei, anche le sue due sorelle.

La piccola soffriva di una condizione che porta nei neonati un accumulo di liquidi negli organi.

La prima volta che la donna aveva perso sua figlia a causa dell’idrope fetale era avvenuto nel 2008, alla 28esima settimana di gravidanza. La tragedia era avvenuta purtroppo anche una seconda volta. La piccola in questo caso era sopravvissuta solo alcuni mesi dopo la sua nascita.

La donna ha sperato fino all’ultimo che Saoirse Aoife ce l’avrebbe fatta, anche sapendo che la bimba soffriva della stessa patologia delle sue sorelle. Pur avendo potuto interrompere la gravidanza, la donna aveva voluto andare avanti. Alla 30esima settimana su Jodie è stato effettuato un cesareo d’urgenza.

La bimba è stata da subito attaccata al tubo di ventilazione con il quale i medici hanno tentato di far salire i suoi livelli di ossigeno. I tentativi purtroppo si sono resi vani e la piccola Saoirse Aoife ha perso la vita, dopo solo 12 ore dalla sua nascita, tra le braccia della sua mamma. La bimba sarà ora sepolta al baby garden di Manchester Road a Warrington, vicino alle sue sorelline. E per finanziare la sua lapide è stata creata una pagina sui social per la raccolta dei fondi.