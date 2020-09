Luca Argentero choc: “La parità dei sessi? Una rovina…”

“La parità dei sessi rovina il romanticismo”: parola di Luca Argentero. E il web si scatena contro il noto attore.

“La parità tra i sessi rovina il romanticismo”: a Luca Argentero è bastato pronunciare questa frase per scatenare una vera e propria bufera sui social. Intervistato tempo fa dal settimanale Oggi, il noto attore piemontese ha osato raccontare il suo rapporto con la compagna Cristina Marino allontanandosi dal “politicamente corretto”, probabilmente senza immaginare che avrebbe dato fuoco alle polveri…

La difesa di Luca Argentero

“La mia fidanzata è molto poco femminista – ha detto Luca Argentero -. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare. L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci prova”.

Poi, come se non bastasse, Argentero ha confessato che a lui piace essere “l’uomo della coppia, il maschio. Portarti un fiore, invitarti a cena… Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola”. Romanticismo cavalleresco o pregiudizio arcaico? Secondo alcuni follower dell’attore le sue parole costituiscono addirittura un attentato all’emancipazione femminile.

Luca Argentero, però, non ci sta a passare per un volgare retrogrado. E sempre tramite social ha cercato di difendersi pubblicando l’estratto dell’intervista incriminata insieme a un amaro commento: “Twitter: l’arte di vedere del marcio anche dove non c’è…”. E la guerra continua.

EDS