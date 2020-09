Ilary Blasi, nuova sfida in tv: la rivelazione di Maurizio Costanzo

Ancora novità importanti per la carriera di Ilary Blasi, attualmente non in tv. Il giornalista Maurizio Costanzo ha svelato il suo futuro

Giorni frenetici per l’inizio della nuova stagione televisiva. E così lo stesso giornalista Maurizio Costanzo ha voluto rispondere ad un’email nella sua rubrica sul settimanale Nuovo. Dopo la conduzione di Eurogames, Ilary Blasi non sarebbe rientrata in alcun progetto su Canale5 o su altri reti. E così il celebre giornalista ha svelato il suo futuro in vista della prossima stagione: “Si dice che sia la favorita per condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 15, pronta per andare in onda ad inizio 2021. Inoltre potrebbe presentare anche la prossima edizione de Lo Show dei record“.

Ilary Blasi, dove sarà in futuro?

Successivamente Maurizio Costanzo ha esaltato la professionalità della moglie di Francesco Totti: “Ilary Blasi è un’affermata conduttrice e lo ha dimostrato di stagione in stagione, vincendo molte sfide importanti. Tra le ultime la conduzione del GF Vip, che ha abbandonato per scelte professionali e personali…”. Infine, la stessa conduttrice si racconterà nei prossimi mesi ai microfoni di Chi. Novità importanti in arrivo per la sua carriera.