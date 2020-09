Hotel Gagarin, chi è Barbora Bobulova: età, foto, carriera. Tutto quello che c’è da sapere sulla vita professionale e privata della bellissima attrice di origini cecoslovacche.





Classe 1974, l’attrice nasce a Martin, in Cecoslovacchia. Inizia la sua carriera nel mondo della recitazione all’età di soli 12 anni. Ha lavorato con registi di grande successo come Marco Bellocchio, Gabriele Muccino, Michele Placido, Ferzan Ozpetek, Paolo Genovese e Simone Spada, ricevendo molti premi prestigiosi.

Hotel Gagarin, chi è Barbora Bobulova: la carriera professionale dell’attrice

La sua carriera prende avvio molto presto. A soli 12 anni infatti la Bobulova è protagonista di un film per la televisione. A 14 anni debutta al cinema con il film cecoslovacco I pendolari. A 18 anni la Bobulova decide di iscriversi all’Accademia d’Arte Drammatica di Bratislava.

Nel 1995 recita al fianco di Valerio Mastandrea nel film Infiltrato di Claudio Sestrieri e nel film di Marco Bellocchio Il Principe di Homburg, presentato nel 1997 a Cannes. L’anno successivo è al fianco di Giorgio Pasotti nel film di Gabriele Muccino Ecco fatto.

Alla fine degli anni ’90 la Bobulova si trasferisce in Italia e inizia ad essere parte anche del cast di numerose fiction televisive, tra le quali Tra cielo e terra: padre Pio, di Giulio Base nel 2000, l’anno seguente Maria Josè, l’ultima regina, di Carlo Lizzani e nel 2002 La guerra è finita, di Lodovico Gasparini.

Reciterà inoltre in Il siero della vanità e diventerà protagonista nel film La spettatrice, di Paolo Franchi. Vedremo la Bobulova recitare poi con Stefano Accorsi e Violante Placido nel film di Michele Placido Ovunque sei. Il più grande dei suoi successi è probabilmente il ruolo recitato nel film Cuore Sacro di Ferzan Ozpetek, per il quale riceve numerosi importanti premi, tra i quali il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro e il Ciak d’Oro come migliore attrice.

Tra gli ultimi film ai quali l’attrice ha preso parte ricordiamo Immaturi – Il viaggio, per la regia di Paolo Genovese e Hotel Gagarin, diretto da Simone Spada. Per quanto riguarda le serie televisive, citiamo infine In Treatment, al fianco di Sergio Castellitto, Il Commissario Montalbano e Coco Chanel di Christian Duguay.

La vita privata

La Bobulava è stata sposata con l’aiuto regista Alessandro Casale. Dalla loro unione sono nate due figlie, Lea, nel 2007 e Anita, nel 2008.