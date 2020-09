Gigi Imperatrice è morto: chi era il comico dei Fatebenefratelli

Gigi Imperatrice non ce l’ha fatta. Il comico napoletano, che per anni è stato protagonista con il fratello Edo del duo “Fatebenefratelli”, è morto: il cordoglio

Brutte notizie provenienti da Napoli con la scomparsa del comico Luigi Imperatrice, per tutti conosciuto come Gigi, che per anni è stato protagonista con il fratello Edo del duo “Fatebenefratelli“. Nel corso degli anni sono stati in scena con tanti spettacoli, con qualche comparsa in qualche pellicola con Nino D’Angelo e poi nel film “Così parlò Bellavista” di Luciano De Crescenzo. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso il cordoglio: “Cordoglio per la scomparsa di Gigi Imperatrice, che insieme al fratello Edo ci ha regalato tanti sorrisi e momenti di puro divertimento nel segno della grande tradizione napoletana”. Poi ha aggiunto: “Ci siamo incontrati spesso in questi mesi, ed è stato sempre un grande piacere. Un abbraccio ai familiari e in particolare al fratello Edo“.

Leggi anche –> Pesaro, anziano entra dal verso opposto nell’area di servizio: due morti

Leggi anche –> Mamma e figlio trovati morti in casa: si pensa ad un omicidio-suidicio

Gigi Imperatrice è morto, il cordoglio del sindaco di San Giorgio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Originario di San Giorgio a Cremano, Gigi era molto conosciuto nel mondo dello spettacolo campano. Così lo stesso sindaco della cittadina napoletana, Giorgio Zinno, ha voluto ricordarlo: “Cari concittadini purtroppo poco fa ci ha lasciato un altro grande comico sangiogese, Luigi Imperatrice, meglio noto come Gigi dei Fatebenefratelli. Indimenticabili le sue apparizioni nei film “Cosí parló Bellavista” di De Crescenzo e “FFSS” di Renzo Arbore insieme al fratello Edo”. Infine, i due avevano lavorato in televisione anche con leggende come Pippo Baudo e Raffaella Carrá, a teatro con il Bagaglino, Oreste Lionello e Anna Mazzamauro.