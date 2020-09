Estrazione Million Day 6 settembre 2020: diretta oggi numeri

Estrazione del venerdì al Million Day: a partire dalle ore 19:00 diretta live con la combinazione vincente di oggi 6 settembre 2020.

Anche oggi, come ogni giorno, vi proponiamo in diretta e in tempo reale l’estrazione dei numeri del Million Day. Solo pochi giorni fa abbiamo dato il benvenuto al 119° e 120° milionario. Le vincite sono state messe a segno a Guanzate (Como), grazie a un sistema integrale, e a Castagnole Delle Lanze (Asti) lo scorso giovedì 20 agosto. Chissà che proprio stasera non sia la volta buona per portare a casa il 121° milione di euro…

Leggi anche –> Simbolotto: il gioco legato al Lotto, come si gioca e quanto si vince

Leggi anche –> Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: Come giocare e quando giocare

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Million Day 6 settembre 2020: diretta estrazione

Per chi ancora non lo conoscesse, Million Day è il concorso gestito da Lottomatica che ogni giorno offre la possibilità di vincere la bellezza di un milione di euro. Alle ore 19:00 in punto vengono estratti cinque numeri che, se indovinati, consentono di incassare la stratosferica somma. Ma non mancano premi “minori”: indovinando quattro numeri si possono portare a casa mille euro, mentre il terno ne vale cinquanta e l’ambo appena due.

E’ tutto pronto dunque per scoprire insieme a voi quali sono i 5 numeri fortunati che, se indovinati, possono realizzare il sogno di diventare milionari… e chi non lo vorrebbe? Secondo i dati forniti da Agipronews, ad oggi il Million Day ha distribuito premi in tutta Italia per un totale di 282 milioni di euro! L’attesa è sempre alle stelle per sapere se qualcuno avrà azzeccato la combinazione vincente e, come recita il vecchio adagio, chi non risica…

Ecco i cinque numeri fortunati: – – – –

EDS