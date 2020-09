Emma Marrone è tornata a parlare della sua vita privata con i tanti amori che ha conosciuto. Ai microfoni di Vanity Fair i suoi racconti

Una lunga intervista per svelare tutto quello che prova dentro. Emma Marrone sta riscoprendo la bellezza della vita dopo una dura battaglia, vinta da pochi mesi. Con il nuovo album “Fortuna” la stessa cantante vuole dimenticare il passato e così ha svelato ai microfoni di Vanity Fair ha parlato anche dell’amore: “Non amo nessuno da due anni, mi manca essere amata. Questo sicuramente. L’amore è quando qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa per cena. Soltanto quando non cerco il controllo, proprio lì inizio ad amare una persona”. Poi ha aggiunto senza tanti giri di parole: “Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita. Forse resterò single a vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore”.

Emma, il racconto della sua vita sentimentale

Nella sua vita Emma ha trovato il suo primo grande amore nella scuola di Amici, Stefano De Martino, ballerino di quell’edizione con il quale era scoppiato improvvisamente la follia. Successivamente si è legata sentimentalmente al fratello di Marco Borriello, Fabio. Infine, è stata anche con Marco Bocci, ora marito di Laura Chiatti.