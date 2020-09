Djokovic squalificato dagli UsOpen: ha colpito alla gola il giudice di linea. Incredibile quanto accaduto durante il match con Carreno Busta.

Djokovic ha colpito con la racchetta una pallina e l’ha indirizzata verso la giudice di linea che è stata colpita alla gola ed è crollata a terra. Il tennista serbo non sembra averlo fatto apposta e il suo non era nemmeno un gesto particolarmente rabbioso. Le regole però sono chiare e con molta severità sono state applicate. Match perso e squalifica dal torneo per il favorito numero uno per il titolo.

Ecco il video di quanto accaduto:

HOLY CRAP. Djokovic defaulted after he inadvertently hits a ball and strikes a line judge in the neck. She had to leave. pic.twitter.com/BECdydrKFw — Mark Armstrong (@ArmstrongABC11) September 6, 2020

Leggi anche –> Novak Djokovic positivo al Coronavirus: ‘focolaio’ nel tennis

Il tennista serbo era al primo torneo dopo la guarigione dal Covid con tutte le polemiche che lo avevano inseguito per giorni. Il serbo, no vax dichiarato, si era ammalato contagiando anche altri colleghi, amici e famigliari, poiché non aveva seguito alcuna norma per evitare il contagio da Coronavirus.

Dopo la squalifica i social si sono scatenati e divisi tra colpevolisti e innocentisti.

He didn’t inadvertently hit the ball. He hit the ball on purpose. He may not have hit the line judge on purpose, but he hit the ball on purpose. — Ann Koehler (@Ann_Koehler) September 6, 2020