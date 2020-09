Chi è Dwayne Johnson: età, foto e carriera dell’attore. Tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita professionale e privata. Scopriamo di più su The Rock.





Ha ottenuto un grande successo nel mondo del wrestling, divenendo subito dopo un attore di cinema apprezzatissimo dal suo pubblico. Ripercorriamo i passi della sua carriera e approfondiamo alcuni aspetti della sua vita privata.

Chi è Dwayne Johnson: le tappe della carriera professionale dell’attore

Classe 1972, Johnson nasce in California, precisamente a Hayward. Appassionato di sport fin da giovanissimo, pratica prima il rugby e poi il football, per diventare ben presto una vera e propria stella nel mondo del wrestling. Ha vinto 19 titoli nel corso della sua carriera. Ed è proprio in questo contesto che gli viene attribuito il soprannome di The Rock, per il suo fisico statuario. Si è aggiudicato per due volte l’Intercontinental Championship e per cinque volte il WWF Tag Team Championship.

Nel 1999 compie il suo debutto nella serie televisiva That ’70s Show e recita in The Net. Nel 2002 è parte del cast di La Mummia – Il ritorno e l’anno seguente è il protagonista del film Il Re Scorpione. Ha recitato in altri numerosi film di successo, tra i quali ricordiamo ll tesoro dell’Amazzonia, Hercules, Cambio di gioco, Agente Smart, Faster, Fast & Furious 5,7 e 8, San Andreas, Una spia e mezzo, Skyscraper e Fast & Furious Hobbs & Shaw.

Tra le serie televisive per ragazzi, ricordiamo le sue apparizioni in Hannah Montana, I maghi di Waverly e Cory alla Casa Bianca.

La vita privata

Johnson è stato sposato con la manager Dany Garcia per circa 10 anni e dalla loro unione è nata una bambina, Simone Alexandra. Successivamente l’attore si è sposato con la cantautrice Lauren Hashian. E dal loro amore sono nate Jasmine Lia e Tiana Gia. Johnson è ad ogni modo molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.