Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, a cena a lume di candela: la verità

Novità davvero importanti sul futuro sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i due si sono rivisti a cena con dettagli curiosi

Un estate davvero bollente e caotica tra numerosi addii di coppie vip. Ora come svelato in anteprima dal portale “Giornalettismo” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono rivisti dopo vari litigi in vacanza. A cena di lume di candela con un indizio nella Stories dello stesso trentino con due calici di vino al ristorante Dal Bolognese a Milano. Si è trattato così di un incontro chiarificatore per capire se ci siano o meno i margini per tornare insieme dopo incomprensioni.

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, la verità

Come rivelato, inoltre, dal Giornalettismo i due hanno intenzione di riprovarci e così durante la cena sono stati molto intimi. Una leggera crisi c’è stata improvvisamente durante il periodo delle vacanze trascorse anche insieme, ma sarebbe stato soltanto un allontanamento temporaneo. Ora i due dovranno essere bravi a dimenticare le fratture del passato per ripartire con lealtà e fiducia, che è difficile da riconquistare in così poco tempo. Infine, secondo le indiscrezioni sarebbe stato proprio Ignazio a tornare da lei, che poi subito è partita per sfilare al Festival del Cinema di Venezia.