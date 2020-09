Birmingham, diverse persone accoltellate nella notte: cos’è successo?

Ancora brutte notizie provenienti dall’Inghilterra, precisamente a Birmingham, con diverse persone che sono state accoltellate nella notte: il motivo

Tanta paura a Birmingham nella notte con diverse persone che sono state accoltellate nel centro. Così la Polizia sta cercando di capire i motivi con la brutta vicenda che sarebbe avvenuta dopo la mezzanotte. La polizia del West Midlands ha svelato in un tweet di essere intervenuta dopo una segnalazione arrivata, ma ci sono stati diversi feriti nella notte: “Siamo a conoscenza di una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti e quanto gravi”. Sky news ha poi confermato che si tratta di un incidente davvero importante.

Così nella notte la Polizia ha isolato la città in varie aree, soprattutto quella nei pressi del quartiere Gay Village, dove sono presenti tanti locali e pub, molto affollati di sabato sera. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi comunicati ufficiali degli agenti, che sono al lavoro per comprendere i motivi del folle gesto.

BREAKING: Police have declared a major incident in Birmingham city centre after officers were called to reports of multiple stabbings.

The force said: “At this early stage it would not be appropriate to speculate on the causes of the incident.”

More: https://t.co/JuhFdPE8LJ pic.twitter.com/jNicVQIrFy

— SkyNews (@SkyNews) September 6, 2020