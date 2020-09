Berlusconi, l’annuncio di Zangrillo: “Fase delicata, per oggi stop alle comunicazioni”. Desta apprensione l’ultimo messaggio del medico del San Raffaele.

In questi giorni i messaggi sono sempre stati di cauto ottimismo in merito alle condizioni di salute dell’ex premier Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato contagiato dal Coronavirus e si trova al San Raffaele con una polmonite bilaterale.

Berlusconi, l’annuncio del medico Zangrillo sulle sue condizioni

Oggi il suo medico Alberto Zangrillo ha spiegato: “Sta reagendo in modo ottimale alle cure, il che non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile”. Poi ha parlato di “fase delicata” ribadendo però “un cauto ottimismo”. Zangrillo ha anche aggiunto che per oggi non ci saranno più altre comunicazioni in merito allo stato di salute di Silvio Berlusconi.

Il cauto ottimismo circonda l’ex Presidente del Consiglio, ma vista la sua età rimangono le preoccupazioni della sua famiglia e dei suoi amici. Il Cavaliere è attualmente curato con medicinali antivirali e nei giorni scorsi Zangrillo ci aveva tenuto a sottolineare come non ci fosse stato bisogno del ricovero in terapia intensiva, segno evidente che le condizioni del Presidente non fossero poi così gravi, almeno dal punto di vista respiratorio e polmonare.