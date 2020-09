Addio a Marco Avanzini: da 27 anni era costretto a letto dopo un incidente

Varano de’ Melegari (Parma) è in lutto per la scomparsa di Marco Avanzini: aveva 46 anni e da 27 era costretto a letto a seguito di un incidente.

Il sorriso di Marco Avanzini si è spento per sempre. Poche ore fa è giunta la notizia della morte del 46enne di Varano de’ Melegari, da 27 anni costretto a letto a seguito di un grave incidente. Notizia che si è rapidamente diffusa in paese suscitando profondo cordoglio fra quanti lo avevano conosciuto, apprezzato e stimato.

L’ultimo saluto a Marco Avanzini

In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia di Marco Avanzini da parte di amici e conoscenti che si sono stretti nel dolore alla mamma Teresa, alla sorella Maria Elena e al nipote Alessandro.

Marco era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale poco dopo aver conseguito il diploma di geometra all’istituto Rondani di Parma. Una vita felice e piena, la sua, che si era improvvisamente spezzata 27 anni fa, costringendolo a un letto dal quale non si è più rialzato.

Dopo il diploma di maturità, Marco Avanzini era stato subito assunto con mansioni di responsabilità in una nota azienda i costruzioni del parmense. Oltre a dedicarsi con serietà e passione al suo lavoro, Marco era anche un grande amante dello sci, del biliardo, del tennis. Giocava a calcio nella squadra del paese, era un grande tifoso del Parma e impegnato in vari ruoli nell’autodromo varanese, oltre che come catechista. Un ragazzo d’oro, insomma, vittima di un tragico destino.

