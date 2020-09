Sanremo 2021, presenti anche Chiara Ferragni e Fedez: l’indiscrezione

Chiara Ferragni potrebbe essere la sorpresa del prossimo Sanremo, in programma nel febbraio 2021. Presente anche il cantante Fedez

Possibile nuova avventura per Chiara Ferragni insieme a suo marito Fedez. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal settimanale Vero l’ormai celebre influencer potrebbe essere l’arma in più di Amadeus, Fiorello e Jovanotti per la prossima edizione di Sanremo, in programma nel febbraio 2021. Al momento i contatti stanno andando a buon fine e così anche il cantante Fedez potrebbe essere coinvolto in questa trattativa. La coppia è molto seguita sui social insieme al loro piccolo Leone: in tanti già hanno esultato al loro possibile coinvolgimento.

Sanremo 2021, Chiara Ferragni e Fedez pronti alla sfida

La stessa influencer è stata al centro di un dibattito mediatico per quanto riguarda l’ultimo film della Disney, Onward, che racconta la storia tra omosessuali per la prima volta. La moglie di Fedez ha subito stoppato le critiche: “Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay”. Inoltre, ha partecipato per la prima volta al mondo della musica con la collaborazione di Baby K per il brano “Non mi basta più”. Ora per la web influencer potrebbe arrivare una nuova sfida insieme al marito, sempre molto attivo sul suo profilo Instagram.